Thomas Blug s Rockanarchie feat. Tommy Fischer

Rockanarchie: Unter diesem Motto bietet Thomas Blug, Deutschlands bester Rock- und Pop-Gitarrist, gemeinsam mit seinen Freunden Gulli (Rudi Spiller) an Bass und Gesang sowie dem Schlagzeuger Tommy Fischer Rock-Klassiker in unerhört-individuellen Versionen dar. Das All-Star-Trio zollt der Musik Tribut, mit der es aufgewachsen ist, und zwar gleichzeitig auf liebevolle wie wahnsinnige Weise mit sehr viel Spontaneität, Individualität und überragender spielerischer Brillanz. Virtuosität drückt den Gigs ihren Stempel auf und folglich kann keines der Konzerte der drei Meister gleich ablaufen, sondern wird zu einem einmaligen, unvergesslichen Erlebnis. Was im Trio alles machbar war, belegten Jimi Hendrix, ZZ Top, Cream oder The Police. Das Powertrio um Zaubergitarrist Thomas Blug rockt den Rock’n’Roll. So präsentieren Gulli, Thomas und Tommy die ungemein wandelbaren Stammzellen des Rock und werden folglich auch an diesem Abend zeigen, wie man in der kleinen Besetzung druckvolle, mitreißende, spritzige und witzige Rockmusik macht.... ein Rockerlebnis voller funkelnd-glänzender Einfälle.