Thomas Ebermann / Thorsten Mense / Flo Hamer „Normalität – Eine Besichtigung des Wahns“

Eine Veranstaltung des Rosa-Luxemburg-Club Heilbronn /Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg.

Pandemie, Klimawandel, Kriege, die Steuererklärung, der Verkehrsstau – Krisen über Krisen, und kein Ende in Sicht.

Die einen fliehen in den Verschwörungsglauben oder gleich vollends in den Faschismus.

Die anderen halten am gesunden Menschenverstand fest.

Ihre Vernunft ist eine instrumentelle, Vernunft im Dienste der Unvernunft. Es geht nur um das Wie, nicht um das Wofür.

Auf Bühne und Leinwand besichtigen wir – polemisch, satirisch wie analytisch, fragend und kritisierend – den ganz normalen Wahn und den Wahn der Normalität, das Pathogene im Normalen, und das Irrationale, das nicht das Gegenteil des Normalen ist, sondern aus diesem erwächst. Es wird so witzig, wie Adornos Stahlbäder lustig sind.

Weitere Infos auf www.kulturkeller.de/normalitaet-eine-besichtigung-des-wahns-267/