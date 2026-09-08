Thomas Engelhart Trio

Thomas Engelhart (Saxophon), Alexander Nagel (Klavier), Wlad Larkin (Kontrabass), die drei Musiker vereinen herausragende musikalische Qualität, langjährige Erfahrung und außergewöhnliche stilistische Vielfalt.

Der Saxophonist und Klarinettist Thomas Engelhart begeistert mit seinem markanten Ton und großer musikalischer Reife. Als geschätzter Ensemblemusiker und engagierter Pädagoge gibt er seine Erfahrung mit großer Begeisterung weiter. Pianist und Keyboarder Alexander Nagel prägt seit Jahrzehnten die süddeutsche Musikszene. Mit internationaler Bühnenerfahrung, kreativer Ausdruckskraft und einem breit gefächerten Repertoire überzeugt er durch Sensibilität und musikalische Eleganz. Wlad Larkin zählt zu den gefragten Bassisten und Gitarristen seines Fachs. Internationale Auftritte sowie eigene Kompositionen und Arrangements unterstreichen seine Klasse. Das Repertoire des Thomas Engelhart Trios umfasst bekannte Jazz-Klassiker, sanfte Bossa-Nova-Rhythmen und beliebte Pop-Hits. Die sorgfältige Titelauswahl bleibt dabei bis zum Konzertabend eine reizvolle Überraschung.