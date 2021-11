Thomas Fröschle - Ende Legende 2.0

Er hat Legenden beendet, er geriet außer Kontrolle, er war ein Frosch mit Ohren. Jetzt zeigt Thomas Fröschle alias Topas das Beste aus drei Comedyshows an einem Abend!

Der Fröschle erzählt von seinem Blick auf die Welt mit all ihren Illusionen und Kollisionen – worüber wir uns wundern und weshalb uns das Hirn explodiert. Er verfügt über einen überraschend flexiblen Körper mit Schenkeln, die jedem Franzosen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Und er geht mimisch hart an die Grenzen dessen, was ein Dermatologe für die Gesichtshaut noch verantworten kann.

Der Fröschle zeigt mehr als „Stand up“ und Kabarett - es ist Action Comedy. Er spricht, singt und springt mit Hammer, Klingen und Kettensäge. Er zeigt vollen Einsatz im Dienst am Comedy-Kunden. Und durch jahrzehntelange Erfahrung gibt es auch kaum Verletzungen. Höchstens zertrümmerte Digitaltechnik oder mal ein zerteilter Arm.

Wenn der Fröschle den Alltag beschreibt, bleibt kein Tümpel trocken. Und er nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Ist ja kein Laubfrosch. Mit 20 Millionen Klicks auf YouTube ging sein „Soundcheck“ viral. Der Fröschle spielt in Lissabon, Lausanne und Las Vegas, aber hier bei uns verdient er am liebsten seine Kröten.

Warum nicht einfach mal das Beste anschauen von einem der Besten? Jetzt kommt der Fröschle aus dem „Quak“ und zieht durch!

Viel Spaß!