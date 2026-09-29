Thomas Friedländer: Bonzos Auge

Im Mittelpunkt des Buches von Thomas Friedländer steht die bewegende Geschichte seines Vaters Bonzo, eine jüdische Familienchronik über Flucht, Verlust und Identität.

Deren Spuren führen den Autor auch nach Crailsheim, wo sein Großonkel Josef Böhm mit seiner Familie bis zur brutalen Misshandlung durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 als angesehener Geschäftsmann tätig war.

Durch intensive Recherchen über dessen Schicksal kommen schockierende Tatsachen zutage und führen ihn an den Ort, wo Anfang Januar 1937 Böhms Leichnam unter ungeklärten Umständen gefunden wurde. Am Ende gibt es jedoch auch Glücksmomente, als er tatsächlich seine Enkeltochter findet und ihr begegnet.

Der Autor schildert am Gedenktag zur Reichspogromnacht auf dramatische Weise die Höhen und Tiefen seiner langjährigen Suche nach der Wahrheit über seine jüdische Familie während der NS-Verfolgung und danach und lässt den Leser daran teilhaben.