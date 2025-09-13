Thomas Gansch – Schlagertherapie

Die Schlagertherapie. Bei dieser Supergroup vereinen die Musiker ihre drei großen Talente - virtuoses Instrumentalspiel, viel Witz und therapeutische Empathie, um den großen Glanzzeiten des Schlagers zu frönen.

Die Sorgen über die Irrungen und Wirrungen unserer heutigen Zeit werden an der Garderobe abgelegt und man ist eingeladen, in die fröhlich-schunkelnde und immer heitere Welt des Schlagers einzutauchen.

Die Schlagertherapie setzt sich aus den beiden Blasmusik-Koryphäen der legendären Gruppe Mnozil Brass, Thomas Gansch und Leonhard Paul, zusammen, die die Musikwelt seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten mit ihrem Spiel und ihrem Humor zu unterhalten wissen. Mit auf der Bühne ist auch Michael Hornek am Klavier, den Schalk im Herzen und das Talent in den Fingern - eine Eigenart, die er unter anderem bei Klaus Doldingers Passport regelmäßig zur Schau stellte, wie auch mit Willi Landl oder Maria Bill. Abgerundet wird das Quartett von Sebastian Fuchsberger, ebenfalls ehemaliger Mnozil Brass-Posaunist, der sich zwar nun hauptsächlich seinem Tenor verschrieben hat, für dieses Get-Together des Who-Is-Who aber auch die Posaune wieder auf die Bühne bringt.

Thomas Gansch - Trompete, Flügelhorn, Gesang

Sebastian Fuchsberger - Gesang, Posaune

Leonhard Paul - Posaune, Basstrompete, Gesang

Michael Hornek - Klavier, Gesang

Freilichtbühne, ggf. Aula der Grundschule