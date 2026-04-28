Thomas Gansch - Schlagertherapie

Mit der »Schlagertherapie« geht es voll sinnlichem Vergnügen hinab in die 5Oer und 6Oer Jahre: Vier ausgesucht gute Musiker ergründen die Möglichkeit, im populären Lied von gestern Seelentrost fürs Heute zu finden.

So entsteht während eines Konzerts von »Schlagertherapie« eine Sehnsucht, die süchtig machen kann. Dass das und wie das funktioniert, zeigt das österreichische Quartett aus Weltmusikern mit Charme, Schmäh, Witz und einer schier unglaublichen musikalischen Virtuosität. Schon im vergangenen Herbst haben die Vier in Dinkelsbühl gastiert und das Publikum begeistert: Von einem »mitreißenden Konzert« schrieb die Fränkische Landeszeitung. Jetzt können sie auch all diejenigen genießen, die damals nicht dabei waren. Und die, die dabei waren, sowieso.