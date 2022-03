Thomas Heitlinger - "Stutzebock" / Dr. Anton Ottmann - Kurpfälzer Gebabbel

Thomas Heitlinger - "Stutzebock"

Seit über 25 Jahren sind Thomas Heitlinger & Volker Schäfer mit mehreren Mundartprogrammen in der Region Karlsruhe unterwegs. Mit Schwarz uff Weiß, Schlachtfescht, Der Rammler-Willi, Gnitz, Dunnerlattich und nun dem Programm Stutzebock wird in der hiesigen Mundart erzählt, immer in der Gefahr, dass die, die net von do sin, wie bei der "Guck un den Weck" oder "Des Ding do" absolut gar nichts verstehen. Dies wird musikalisch begleitet durch den bekannten Ettlinger Gitarristen Volker Schäfer.

Dr. Anton Ottmann - Kurfpälzer Gebabbel

Der mehrfach preisgekrönte Dielheimer Mundart-Autor Anton Ottmann mit seiner Frau Ursula werden auf kurpfälzisch miteinander streiten und sich versöhnen und Geschichten und Gedichte in Mundart und Hochdeutsch lesen. Wenn sie von den Alltagssorgen des kleinen Mannes erzählen und ihren Senf zu Zeiterscheinungen geben, dann gibt es viel zum Schmunzeln und Lachen, ab und zu auch zum Nachdenken.

Vorverkaufsstellen: Tourist-Info, Buchhandlung Doll & Bücherland