Thomas Hussung | Das kleine Böse Buch

Böse sein für Anfänger. Das kleine Böse Buch hat einen großen Traum: es will ein richtiges Böses Buch werden, ganz wie die Großen.

Nur braucht es dafür die Hilfe des Lesers – als Versuchskaninchen – um damit auf den richtigen … äh bösen Weg zu kommen! Mit kniffligen Rätseln und schaurig-lustigen Geschichten, die das kleine Böse Buch für den Leser parat hat, können die durcheinandergeratenen Seiten des kleinen Bösen Buches wieder in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Kann das Geheimnis der Bösartigkeit gelüftet werden? Eine kurzweilige, gruselige und – zum Leidwesen des Bösen Buchs – oft auch witzige interaktive Lesung für mutige Kinder.