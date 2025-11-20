Thomas Mann auf der Höhe- Lesung mit Gunter Heun

Thomas Mann schickt Hans Castorp in seinem bedeutenden Roman in eine abgeschlossene Welt eines Lungensanatoriums, umgeben vom Hochgebirge.

Aus geplanten drei Wochen werden sieben Jahre, und eine lange Reise ins Innere und aus der Welt wird für den „Mittelmäßigen“ zur Bildungsreise inmitten von Krankheit und Tod. Umgeben von allen nur möglichen Erscheinungsformen profaner oder exzentrischer Existenzen mündet Castorps Entwicklungsprozess ins sinnlos Leere des Ersten Weltkriegs. Gunter Heun, seit neun Spielzeiten in zahlreichen großen Hauptrollen in Hall zu sehen, zuletzt im ‚Eingebildeten Kranken‘, liest und erzählt aus dem Zauberberg, von den skurrilen, merkwürdigen Figuren und den anspielungsreichen philosophischen, politischen, moralischen Diskursen.