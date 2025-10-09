Begegnungen und Gespräche. Referentin Frau Ilse Hornäcker gibt Einblicke in das Leben und Werk von Thomas Mann zu geben.

Donnerstag, 09. Oktober Thomas Mann – der große Erzähler des 20. Jahrhunderts

Er ist vor 150 Jahren geboren – vor 70 Jahren gestorben. Sein Gesamtwerk um-fasst bekannte Romane und Erzählungen, auch zwei Bühnenstücke und zahlreiche Essays. Seine Tagebucheinträge und die erhaltenen Briefe geben Aufschluss über sein Leben, das nicht ohne Widersprüchlichkeit war und sich in seinen Werken widerspiegelt.

Die Referentin versucht einen Einblick zu geben in Leben und Werk Thomas Manns.