Thomas Mann und das Weltgewissen

Prof. Dr. Kuschel liest aus seinem neuen Buch "Weltgewissen - Religiöser Humanismus im Leben und Werk von Thomas Mann.

Der Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann (2025 jährt sich sein Geburtstag zum 150. Mal) beschreibt in seinem Werk den Verfall der Religion ebenso wie die unzerstörbare »Idee des Christentums« und deren bleibendes Potential zur Sicherung freiheitlicher Demokratie. Karl-Josef Kuschel, Literaturwissenschaftler und Theologe aus Tübingen, unterstreicht in seinem neuen Buch „Weltgewissen – Religiöser Humanismus im Leben und Werk von Thomas Mann“ die unverminderte Aktualität des Jahrhundertschriftstellers. Kuschel lehrte an der Fakultät für Katholische Theologie der Universität Tübingen bis 2013 Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs. Seit 2012 ist er Kuratoriumsmitglied der »Stiftung Weltethos«. 2015 wurde er in den Stiftungsrat des Börsenvereins des deutschen Buchhandels zur Vergabe des jährlichen Friedenspreises des Deutschen Buchhandels berufen. Er ist Präsident der Internationalen Hermann-Hesse-Gesellschaft.

Die Lesung findet in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Schwäbisch Hall und der Evangelischen Familien-Bildungsstätte Crailsheim statt.