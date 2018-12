Die Tagung diskutiert essayistische, politische und poetische Auseinandersetzungen mit Fragen der politischen Gestaltung Deutschlands nach Ende des Nationalsozialismus.

An welche Traditionen wird angeknüpft, welche gedanklichen und ästhetischen Linien und Transformationen lassen sich verfolgen? Welche Rolle spielt die Exilerfahrung, insbesondere die USamerikanische? Und welche Relevanz kommt Thomas Mann dabei zu? Das intellektuelle Spielfeld nach 1945 in Ost und West beleuchten Tobias Boes, Jens Hacke, Anna Kinder, Philipp Lenhard, Sebastian Zilles u.a. In Verbindung mit der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft / dem Kreis Junger Thomas Mann Forscher. Programm: http://www.dla-marbach.de/forschung/tagungen/