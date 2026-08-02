Thomas Manns Der Zauberberg – neu erzählt von Meike Rötzer

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagewird das Jahrhundertwerk als literarisch-musikalische Erzählperformance präsentiert.

Das muss einem erst einmal gelingen – eine neue literarische Form zu erfinden und damit auch noch so spektakulär erfolgreich zu sein: Die Schauspielerin Meike Rötzer erzählt Klassiker der Weltliteratur nach, und das so hinreißend, dass sie inzwischen ganze Konzertsäle füllt. Ihr Geheimnis? Ihre Ausstrahlung und die genial pointierte gegenwärtige Sprache, in der sie die bekannten Texte neu interpretiert.

Für die Literaturtage hat sie Thomas Manns Der Zauberberg ausgewählt – den Tausend-Seiten-Wälzer bringt sie uns an einem einzigen Abend so nahe, dass wir meinen, mit Hans Castorp im Davoser Sanatorium auf dem Balkon zu kuren. Und da auch Musik den großen Zeitroman durchweht – etwa Mahler, Rossini, Schubert –, ist die Violinistin Charlotte Balle mit dabei.

Ein Jahrhundertwerk, so kompakt wie kunstvoll erzählt – und wer den Zauberberg schon kennt, lässt sich von Meike Rötzers bildreicher Sprache mitreißen. Der MSC Bad Mergentheim übernimmt vor Beginn und während der Pause die Bewirtung.

Mit freundlicher Unterstützung des Motorsportclubs Bad Mergentheim e.V. und des Kulturvereins Bad Mergentheim e.V.