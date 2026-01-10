Das Thomas Marek Trio ist eines der ungewöhnlichsten Ensembles der deutschen Jazzszene.

Pianist Patrick Bebelaar und Bassist Jan Roder gehören seit Jahren zu den eigenständigsten Stimmen der improvisierten Musik. Gemeinsam mit Stepptänzer und Drummer Thomas Marek verschmelzen sie Klang und Bewegung zu einer Performance, die gleichzeitig musikalisch und körperlich ist.

Stepptanz wird hier nicht als Showeinlage verstanden, sondern als eigenständige perkussive Kunstform, die Teil des musikalischen Dialogs ist. Mareks rhythmische Ideen interagieren mit Bebelaars kraftvollem, expressivem Klavierspiel und Roders dynamischem Bass – es entsteht eine dichte Spannung aus Groove, Avantgarde, Emotion und Freiheit.

Ein Abend, der zugleich virtuos, verspielt und überraschend ist.

Patrick Bebelaar – Klavier

Jan Roder – Bass

Thomas Marek – Schlagzeug, Tanz