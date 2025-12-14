Auch in seinem neuen Roman »Haus zur Sonne« beschäftigt sich Thomas Melle mit seiner bipolaren Erkrankung, eine Art Fortsetzung seines erfolgreichen Romans »Die Welt im Rücken«. Radikal und schonungslos blickt der Protagonist – Thomas Melle – auf sein Leben und beschließt, es zu beenden. Dazu lässt er sich in eine Suizidklinik mit dem Namen »Haus zur Sonne« einweisen. Dort sollen den Patient:innen zunächst jegliche irdischen wie überirdischen Sehnsüchte und Herzenswünsche erfüllt werden, um anschließend aus dem Leben zu scheiden. Thomas Melle spielt hier mit Fiktion und Wahrheit entlang der Unterscheidung zwischen Lebensmüdigkeit und Todeswunsch, Träumen und Glück. Wenn das Leben fremdbestimmt ist, kann Sterben dann selbstbestimmt und befreiend sein? »Haus zur Sonne« stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2025. Kurz nach dessen Erscheinen im August 2025 feierte die Bühnenfassung seines Vorgängers »Die Welt im Rücken« in der Regie von Lucia Bihler am Schauspiel Stuttgart ihre Premiere.

Im Anschluss an die Lesung besteht die Möglichkeit, die Vorstellung Die Welt im Rücken im Schauspiel zu besuchen; Beginn: 20.30 Uhr.