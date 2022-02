Das gibt’s nicht? Gibt es wirklich Dinge, die es nicht gibt? Schauen wir nur auf die Uhr, um die Zeit zu sehen? Ist Schatten Wirklichkeit? Kann man geliehene Eheringe verketten? Geht ein 2-Euro-Stück in eine Colaflasche? Welche Rolle spielt das „Monochrom in Weiß“? Können wir einen Abend lang vergessen zu zweifeln und wieder lachend staunen?

Thomas Otto stellt Gewöhnliches in ungewöhnliches Licht. „Mich interessieren die scheinbar unscheinbaren Dinge, die so selbstverständlich sind, dass man sie nicht wahrnimmt“ Eine magische Gratwanderung zwischen Pointe und Poesie. Mit Hirn, Charme und Zitrone rückt Thomas Otto die Zauberkunst wieder in unmittelbare Nähe und verführt hautnah zum Wundern und Lachen.

Freuen Sie sich auf einen Abend, der die Logik und die Vernunft zauberhaft außer Kraft setzt.