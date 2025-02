Thomas Roth in concert

In dem Programm „Nyckelharpa Electronic Trip“ betritt Thomas Roth wieder einmal Neuland mit seinem beeindruckenden historischen Instrument. Hier verschmelzen die Klänge der Nyckelharpa mit den Sounds und Beats von Stephen Elzenbeck. Die Sogkraft der Klangteppiche, langsamen und treibenden Parts zieht das Publikum von den ersten Tönen an in eine so noch nicht gehörte Welt zwischen Tradition und Moderne, zwischen zarten Tönen und Soundgewitter. Stephen Elzenbeck macht als DJ und Sounddesigner Musik für Theaterproduktionen und veröffentlicht als Solokünstler regelmäßig eigene Titel auf den bekannten Streamingportalen. Live performt Elzenbeck mit seiner Band Batterien. Das Programm eignet sich genauso für Theatersäle, Kleinkunstbühnen, Festivals wie auch Clubs.