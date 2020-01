× Erweitern Foto von Felix Groteloh Thomas Scheytt Thomas Scheytt

Thomas Scheytt

Piano Solo

Klassiker des Blues & Boogie Woogie und eigene Kompositionen

Thomas Scheytt, zweifacher Gewinner des German Blues Award, gilt als „einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Er verbindet in seinem Spiel hohes pianistisches Können mit einer unglaublichen, tiefempfundenen Ausdrucksvielfalt“ (Jazzpodium Deutschland) Am Samstag, 21. März 2020 um 19.30 Uhr kommt er nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr erneut mit Klassikern des Blues & Boogie Woogie und eigenen Kompositionen in die Hospitalkirche nach Schwäbisch Hall.

Scheytt gehört zu den meistbeschäftigten Musikern der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Er ist seit über 20 Jahren nicht nur als Solist, sondern auch mit seinem Trio Boogie Connection in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland zu Gast. Für 2019 erhielt das Trio bereits zum vierten Mal eine Einladung zum weltberühmten Ascona Jazz Festival.

Beginn: 19.30 Uhr | Einlass: 19 Uhr