Thomas Scheytt - Piano Solo

Thomas Scheytt gilt als „einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Er verbindet in seinem Spiel hohes pianistisches Können mit einer unglaublichen, tiefempfundenen Ausdrucksvielfalt“ (Jazzpodium Deutschland). Am Samstag, 14. Januar 2023 um 19:30 Uhr kommt er mit Klassikern des Blues & Boogie Woogie und eigenen Kompositionen in Das Neue Blarer - Haus der Evang. Kirche für Esslingen in der Franziskanergasse 4.