Thomas Scheytt - Piano solo

Zweifacher Gewinner des German Blues Award

Thomas Scheytt gilt als „einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Er verbindet in seinem Spiel hohes pianistisches Können mit einer unglaublichen, tiefempfundenen Ausdrucksvielfalt“ (Jazzpodium Deutschland).

Er gehört zu den meistbeschäftigen Musikern der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Seit über 30 Jahren ist er nicht nur als Solist, sondern auch mit seinem Trio "Boogie Connection" in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland zu Gast. Für 2019 erhielt er mit seinem Trio bereits zum vierten Mal eine Einladung zum weltberühmten New Orleans Jazz Festival in Ascona.

Die Wertschätzung, die er sich durch seine Konzerttätigkeit, seinen Kompositionen und seine CD-Einspielungen erworben hat, findet ihren Ausdruck in Auszeichnungen wie dem "Audience Award 2000" des SWR (zusammen mit Ignaz Netzer) oder dem "Freiburger Musikpreis 2003".

Großes Ansehen verschaffte ihm der zweifache "German Blues Award 2015" in den Kategorien "Bestes Piano" und "Bestes Duo".