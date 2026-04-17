Klassiker des Blues & Boogie Woogie und eigene Kompositionen.

Thomas Scheytt gilt als „einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Er verbindet in seinem Spiel hohes pianistisches Können mit einer unglaublichen, tiefempfundenen Ausdrucksvielfalt“ (Jazzpodium Deutschland).

Am Sonntag, 10. Mai 2026 um 11.30 Uhr kommt er zu einer Matinée mit Klassikern des Blues & Boogie Woogie und eigenen Kompositionen in die Peterskirche nach Vaihingen/Enz.

Thomas Scheytt gehört zu den meistbeschäftigten Musikern der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Er ist seit über 20 Jahren nicht nur als Solist, sondern auch mit seinem Trio Boogie Connection in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland zu Gast - allein vier Mal beim weltberühmten New Orleans Jazz Festival in Ascona.