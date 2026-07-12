Der Würzburger Pianist und Komponist Thomas Schießl verbindet Jazz, Klassik und Filmmusik zu einer persönlichen, atmosphärischen Klangsprache.

Mit seinem Solo-Debütalbum „Bright Shadows“ präsentiert er Eigen-kompositionen und Bearbeitungen bekannter Werke, die von sangbaren Melodien und emotionaler Tiefe geprägt sind. Seine Konzerte laden das Publikum ein, in eine intime Welt voller Gefühle, Spontaneität und musikalischer Geschichten einzutauchen.