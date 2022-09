Thomas Schreckenberger „Nur die Lüge zählt“

In Thomas Schreckenbergers neuem, mittlerweile 7. Soloprogramm, dreht sich alles um die Wahrheit und vor allem um die Lüge in all ihren Ausprägungen.

Gelogen wird ständig und überall. Dabei gibt es harmlose Lügen und gefährliche Lügen. Heute verbreiten sich Lügen zudem immer schneller und das Internet dient als Brandbeschleuniger: Bots, Trolle, Fake-News und Verschwörungstheoretiker überschwemmen das Netz mit den abstrusesten Ideen. Begleiten Sie den vielfach ausgezeichneten Kabarettisten Thomas Schreckenberger durch den Lügendschungel unserer Zeit – bewaffnet mit der Machete des Humors und der Kraft der Parodie, immer auf der Suche nach dem letzten Rest Wahrheit.

Und eines ist klar: Dies ist eins der besten Kabarettprogramme, das Sie jemals gesehen haben ! Das mag jetzt zwar auch gelogen sein, aber um das zu überprüfen sollten Sie sich das Programm auf jeden Fall mal ansehen. Ganz ehrlich !