Thomas Siffling´s Tribute to Art Blakey

Eine Hommage an den großen Art Blakey und seine Jazz Messengers

Eine wahre All-Star Band um den US-Saxophonisten Scott Hamilton und den Mannheimer Trompeter Thomas Siffling verneigt sich an diesem Abend vor einer Legende des Jazz - dem Schlagzeuger und Bandleader Art Blakey. Als Basis dieses Abends dienen die legendären Konzertaufnahmen mit Blakey´s Jazz Messengers im Pariser Club St. Germain aus dem Jahr 1959. So werden zahlreiche Klassiker wie u.a. Blues March, Moanin' und A Night in Tunesia zu hören sein.

Unterstützt wird die illustre Frontline durch national wie international renommierte Musiker wie dem Kölner Pianisten Martin Sasse, dem Konstanzer Schlagzeuger Patrick Manzecchi und dem Bassisten Joel Locher.

Freuen Sie sich auf einen groovigen und heiter beschwingten Abend!

Besetzung:

Scott Hamilton - Saxophon

Thomas Siffling - Trompete/Flügelhorn

Martin Sasse - Piano

Joel Locher - Bass

Patrick Manzecchi - Drums