Thomas Siffling Quintett – City Lights

Begleitet wird Siffling von seinem langjährigen Kollegen und Freund Olaf Schönborn am Saxofon, der immer wieder durch seinen schönen Sound und sein geschmackvolles Spielen überzeugen kann.

Die wunderbar swingende und groovende Rhythmusgruppe besteht aus dem Konstanzer Schlagzeuger Patrick Manzecchi, dem vielseitigen Bassisten Matthias TC Debus und dem Pianisten Daniel Prandl, der durch sein wunderbar swingendes Klavierspiel überzeugen kann.

Freuen Sie sich auf einen Abend mit vielen bekannten Hits und einem glänzend aufgelegtem Jazz Quintett.