Thomas Siffling's „Christmas Time is here“

In bereits liebgewonnener Tradition begibt sich der Trompeter und Entertainer Thomas Siffling auch 2026 wieder auf eine musikalisch-emotionale vorweihnachtliche Reise. Dabei vereint der Trompeter gemeinsam mit seiner Band swingende Jazz-Interpretationen klassischer und moderner Weihnachtslieder und besticht immer wieder mit seiner einzigartigen, lyrischen Art des Trompetenspiels.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt Thomas Siffling „einen wahren Jazzverführer“: Sein weicher Flügelhorn-Sound und seine melodiebezogenen Soli steigern die Vorfreude auf die festlichen Tage.

Gemeinsam mit der stimmgewaltigen Sängerin Menna Mulugeta bildet er ein eingespieltes Duo, die Rhythmusgruppe sorgt für den Takt: Mit dabei sind der Saarbrücker Schlagzeuger Oliver Strauch sowie die beiden Düsseldorfer Musiker Nico Brandenburg am Kontrabass und Sebastian Gahler am Klavier.

Das Programm verbindet bekannte Weihnachtsmelodien mit den improvisatorischen Möglichkeiten des Jazz und schafft dabei Raum für ruhige, ebenso wie für swingende Momente. Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel der Musiker und die besondere Atmosphäre, die entsteht, wenn vertraute Stücke in neuen Arrangements erklingen. Thomas Siffling und seine Band laden zu einem Konzertabend ein, der musikalisch auf die Weihnachtszeit einstimmt.

Und so ist gute Stimmung vorprogrammiert, die bei Sifflings Konzerten ohnehin nie zu kurz kommt. Charmant und launig führt er durch die kurzweiligen Abende. Die Badische Zeitung bringt es treffend auf den Punkt: „Thomas Siffling ist ein Entertainer, der das Publikum mit seiner Musik zu packen weiß und zwischen den Stücken mit den Zuhörern scherzt.“