CAVEstival65 - TAG1 - Duoabend mit 1. Matria & 2. Helbock/Hofer Duo

Highlight-Konzert

Jazzclub CAVE 61 in der Zigarre Jazzclub Weststraße 28, 74072 Heilbronn

Zu Beginn Blech und Gesang mit Matthias Schriefl und Tamara Lukasheva. Alpenländische Blasmusik trifft auf den Gesang der ukrainischen Karpaten - Duo Matria.

Das zweite Duo, David Helbock (Piano) und Julia Hofer (Cello, E-Bass) schafft mit seinen effektvollen Eigenkompositionen ein besonderes Klangerlebnis. In beiden Fällen Staunen und Freude.

Im Anschluss Jazzlounge im K2acht. Ausklang bei einem Drink und angenehmen Gesprächen mit groovender Loungemusik mit Werner Acker, Thomas Bauser, Herbert Wachter und Überraschungsgästen.

