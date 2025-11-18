CAVEstival65 - TAG2 - Carl Wittigs AURORA OKTETT

Wir präsentieren den Preisträger des Deutschen Jazzpreises 2025. Dieses Ensemble vereinigt ein klassisches Streichquartett mit einem klassischen Jazzquartett. Dadurch entstehen völlig neue Klangwelten. Stilsortierungen werden bewußt aufgelöst.

Im Anschluss Jazzlounge im K2acht. Ausklang bei einem Drink und angenehmen Gesprächen mit groovender Loungemusik mit Werner Acker, Thomas Bauser, Herbert Wachter und Überraschungsgästen.