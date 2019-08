Thomas Sifflings Tribute to Miles Davis Quintett

Mit einem Tribut zu Ehren des legendären Miles Davis startet das Ella & Louis in die 2. Spielzeit. Thomas Siffling hat hierzu eine außergewöhnliche, eine quasi deutsche All Star Quintett-Besetzung um sich versammelt,die sicherlich seinesgleichen sucht. Neben Siffling wird der Hamburger Tenorist Gabriel Coburger die Frontline komplettieren. Coburger, einer der Saxophonstars des Nordens, ist bekannt für seinem vollen, ausdrucksstarken und energiegeladenen Sound. Die Rhythmusgruppe besteht aus dem in der Eifel lebenden und in Amsterdam gemeinsam mit Roger Cicero ausgebildeten Pianisten René Krömer, der Konstanzer Schlagzeuglegende Patrick Manzecchi und dem Stuttgarter Impresario und Bassisten Mini Schulz Freunde der legendären „workin, srteamin, relaxin Alben“ werden auf Ihre Kosten kommen!

Thomas Siffling–Trumpet, Flugelhorn

Gabriel Coburger–Tenor Sax

René Krömer–Piano

Patrick Manzecchi–Drums

Mini Schulz–Bass