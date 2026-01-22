Thomas Stieger Band

Thomas Stieger hat sich als äußerst vielseitiger Bassist, Produzent und Komponist in der vielfältigen Musikszene Europas einen Namen gemacht. Mit einem langjährigen Ruf als gefragter Session-Musiker und Sideman arbeitet er mit einer Vielzahl national und international renommierter Künstler aller Genres zusammen (u.a. Wolfgang Haffner, Nils Landgren, Torsten Goods oder Sarah Connor) – und spielt Konzerte auf der ganzen Welt.

Nachdem er mit seiner Band „Marriage Material“ zwei von der Kritik gefeierte Alben veröffentlicht hat, erschien 2024 sein erstes Album „CHOICES“ (Jazzline/Leopard) unter eigenen Namen – mit speziellen Gastauftritten von Randy Brecker, Will Lee, Tim Lefebvre, Wolfgang Haffner, Aly Keïta, Rhani Krija, Simon Oslender und Alma Naidu.

Auf der Bühne wird er unterstützt von einer Band, die seinesgleichen sucht:

Simon Oslender, selbst gefeierter Bandleader und WDR Jazzpreisträger 2025 an den Tasten; Peter Gall am Schlagzeug, der den Deutschen Jazzpreis 2025 für das beste Album erhielt; Marc Doffey am Saxophon, nicht nur ein herausragender Instrumentalist, sondern auch vielseitiger Komponist und Arrangeur und Igor Osypov an der Gitarre, einer der spannendsten Gitarristen und Produzenten der deutschen Szene.

Besetzung: Thomas Stieger (b, ld); Simon Oslender (keys); Marc Doffey (sax, flute); Igor Osypov (git); Peter Gall