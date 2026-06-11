Der junge Zimmermann Matteo ist eigentlich gern allein.

Bis er bei der Renovierung eines französischen Bauernhauses das Schriftstellerehepaar Eric und Keira kennenlernt und sich mit ihnen anfreundet. Obwohl sie deutlich älter sind, fühlt er sich von ihrem ungezwungenen Charisma angezogen. In ihrer Gegenwart erlaubt er sich erstmals, ganz er selbst zu sein. Doch als er Eric auf einer Lesereise begleitet und versucht, durch das Lesen ihrer Romane auch Keira näherzukommen, wächst ein Verdacht: Sind Autoren bloß gute Lügner?

Thommie Bayer, 1953 in Esslingen geboren, studierte Malerei und war Liedermacher, bevor er 1984 begann, Stories, Gedichte und Romane zu schreiben. Neben anderen erschienen von ihm die Romane „Das Glück meiner Mutter“, „Das innere Ausland“ und der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman „Eine kurze Geschichte vom Glück“ und zuletzt „Einer fehlt“. Thommie Bayer lebt mit seiner Frau in Staufen bei Freiburg.