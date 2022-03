Thommy Ten & Amélie van Tass

Die Weltmeister der Mentalmagie, die Zweitplatzierten der weltgrößten Show „America’s Got Talent“ und Headliner der erfolgreichsten Zaubershow am Broadway sorgen für Aufsehen – von New York bis Sydney, von Mexiko City bis Singapur und von Las Vegas bis Kornwestheim. Im K präsentieren sie jetzt ihre neue Show der Superlative.

International füllen sie die Theater und begeisterten mit ihrer letzten Show über 100.000 Besucherinnen und Besucher.

Nun kehren die beiden Ausnahmemagier mit ihrer komplett neuen Show zurück, und eines ist jetzt schon sicher: Diese Show wird noch größer, noch spektakulärer, noch atemberaubender!

Erleben Sie das aktuell berühmteste Magierpaar der Welt live und freuen Sie sich auf unglaubliche Illusionen, sensationelle mentalmagische Momente und jede Menge Humor für die ganze Familie!

Dauer: ca. 2,5 Stunden