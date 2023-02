Dänemarks führende Roots Rocker Thorbjørn Risager & The Black Tornado haben bei ihrem 5. Auftritt in Meidelstetten ihr neues Album „Navigation Blues“ im Gepäck. Das Septett hat sich in den letzten 20 Jahren einen Weg durch Europa, Amerika und Asien gebahnt. Mit ihrer dynamischen Bühnenpräsenz und einem Sound, der Soul, Chicago Blues, Boogie und Rock 'n' Roll vereint, haben sie die Massen in ihren Bann gezogen. Thorbjørn’s Stimme, in der sich Ray Charles, Van Morrison und Billy Gibbons treffen, ist das I-Tüpfelchen. Sie haben die größten Festivalbühnen Europas mit ihren Tanzschuhen erobert und Jazzclubs rund um den Globus mit ihrem Low-Light-Noir-Blues beglückt. Die mehrfach preisgekrönte Band, hat bereits für Bonnie Raitt und die Tedeschi Trucks Band eröffnet und stand mit Legenden wie Buddy Guy und Robben Ford auf der Bühne.

In jeglicher Hinsicht sind Thorbjørn Risager & The Black Tornado echte Road Warriors, die 9-10 Monate im Jahr auf Tournee sind. Auf ihren ausgedehnten Reisen rund um den Globus haben sie Fans in allen Ecken der Welt gewonnen, darunter auch keinen Geringeren als Elwood Blues alias Dan Aykroyd der ihren heißen Rhythmus und Blues lobte und sagte, Risager habe eine großartige Stimme und Präsenz und er würde den Blues spüren. Weltweit wird man sich immer mehr der Explosivität ihrer Konzerte bewusst, in denen Gitarre, Bass, Schlagzeug, Orgel und Bläser Risagers kraftvolle Stimme umkreisen.