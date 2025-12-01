Thorbjørn Risager & The Black Tornado

„House of Sticks“ Album Release Tour vol. 2

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg

Dänemarks führende Roots-Rocker Thorbjørn Risager & The Black Tornado kündigen ihr brandneues Album “House of Sticks” an, welches am 31. Januar 2025 über ihr neues Musiklabel bei Provogue / Mascot Label Group veröffentlicht wird.

Das Septett hat sich über einen Zeitraum von zwanzig Jahren einen furiosen Weg durch Skandinavien, Europa, Kanada, die USA und Asien gespielt und das Publikum mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz und einem Sound, der Soul, Chicago Blues, Boogie und Rock’n’Roll vereint, in ihren Bann gezogen.

Die mehrfach preisgekrönte Band ist unter anderem als Support für Bonnie Raitt und Tedeschi Trucks Band aufgetreten und Frontmann Thorbjorn Risager selbst teilte sich bereits die Bühne mit Legenden wie Buddy Guy, Doyle Bramhall II und Robben Ford.

