Das Warten hat ein Ende, und heute beginnt eine erstaunliche neue Ära für Melbournes Thornhill.

Thornhill ist mit ihrem brandneuen Studioalbum BODIES, das jetzt über UNFD erhältlich ist, da. Begleitend zum Album erscheint der Visualizer für under the knife.

BODIES, eine unerschrockene Mischung aus kreativer Freiheit und Einfallsreichtum, zeigt Thornhill in vollem Gange. Die elf Tracks sind voller Authentizität und elektrisierender Umsetzung und untermauern den Status der Gruppe erneut als eine der mitreißendsten Heavy-Acts Australiens.

DIESEL eröffnet mit durchdringendem Schwung und BODIES strotzt vor beißender Dringlichkeit (Revolver), schmachtender Melodie, getränkt in oszillierendem Chaos und Klarheit (Silver Swarm), heiteren Ruhepausen (Fall into the Wind), schleifendem Stolz (TONGUES) und sanften R&B-Aromen (CRUSH) und bietet eine weitläufige und kaleidoskopische Palette, die optimistische Leichtigkeit und erdrückende Schwere umkreist; eine Momentaufnahme von Thornhill in ihrer bisher sichersten Form.

Zeitgleich mit der heutigen Veröffentlichung von BODIES veröffentlicht Thornhill außerdem einen Visualizer für den eindringlichen vorletzten Track des Albums, „under the knife“.