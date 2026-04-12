Nur für Mitglieder.

86 Stunden ›Sopranos‹ in 11 Tagen – da, wo andere Urlaub machen: Thorsten Nagelschmidt erzählt mit Witz, Tiefgang und schonungsloser Offenheit vom Versuch, seinem alljährlichen Unglück zu entkommen.

Seit Langem fällt der Autor und Musiker Thorsten Nagelschmidt am Jahresende in ein tiefes Loch. Weihnachten feiert er schon seit über 20 Jahren nicht mehr, stattdessen bildeten Partys und Exzesse ein probates Mittel zur Ablenkung. Die Depression aber ließ sich dadurch nie aufhalten, allenfalls verzögern. Um den Bann zu brechen, beschließt er, die Feiertage in einem All-Inclusive-Hotel auf Gran Canaria zu verbringen. Er wird den Eskapismus auf die Spitze treiben und endlich die berühmteste Serie der Fernsehgeschichte gucken, die ›Sopranos‹. Alle 7 Staffeln am Stück, 8 Stunden täglich, 11 Tage lang.

In der Tradition von David Foster Wallaces Kreuzfahrt-Reportage ›Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich‹ begibt sich Nagelschmidt freiwillig in eine Extremsituation, um persönlich, kulturgeschichtlich und mit viel Humor zu ergründen, was es mit diesen Nicht-Orten der Urlaubsindustrie und dieser vielleicht seltsamsten Zeit des Jahres auf sich hat.