Amken - Cockroach - Fatality.

Amken:

Amken wurde 2011 in Athen, Griechenland, gegründet. Bluttreibender Thrash Metal, der die Lücke zwischen der alten Schule und der neuen Ära schließt und durch den einzigartigen Stil der Band geprägt ist.

Mit dem neuen Album "Passive Aggression", das am 26. August 2022 über Massacre Records erscheint, haben Amken ihr Spiel noch einmal deutlich verbessert. Der ständige "Dialog" zwischen den Sängern, die super-tight Rhythmussektion, die der Bass zusammen mit dem unerbittlichen Schlagzeugspiel liefert, kombiniert mit komplexen Riffs und emotionalen Melodien, die die Gitarren entfesseln, erzeugt eine Wand aus Sound. Fotis Benardo (Sixfornine, ex-Septicflesh) stand hinter dem Mischpult und inspirierte die Band, ihren neuen Sound zu formen, der ihre ursprünglichen Vintage-Wurzeln mit modernen Elementen und Einflüssen vermischt. Das Mastering wurde von George Nerantzis (Abbath, Dark Funeral, Pain Of Salvation) abgeschlossen, und das Artwork wurde von Adam Burke (Vektor, Fit for an Autopsy, Hooded Menace, Creeping Death) gestaltet.

Im Laufe ihres kurzen Bestehens spielten Amken 2018 auf dem Japanese Assault Festival in Tokio, Japan, und hatten eine Europatournee mit den norwegischen Black Metallern Gorgoroth in ihrem Arsenal, Amken hat die Bühne mit weltbekannten Metal-Acts wie Sodom (DE), Destruction (DE), Suicidal Angels (GR), Six Feet Under (US), Merciless (SE), Nervosa (BR), Skeletonwitch (US), Skull Fist (CA) und anderen geteilt; nach ihrem Debütalbum "Theater of the Absurd" (2017), das von No Remorse Records veröffentlicht wurde, und ihrer ersten EP "Adrenaline Shot" (2014).

Amken wird 2025 die Aufnahme für Ihr drittes Album beginnen.

Cockroach:

Seit mehr als drei Dekaden, genauer gesagt seit 1992, spielen die Sch(w)aben von Cockroach technisch anspruchsvollen Oldschool Thrash Metal. Durch ihre ehrliche Spielfreude und anhaltende Stiltreue haben sie sich mit zahlreichen Konzerten über die Jahre einen hervorragenden Ruf in der Metalszene erspielen können. Abseits der Bandaktivität veranstaltete Sänger Frank Geue zudem das Metallic Noise Festival, auf dem sich Cockroach fast alljährlich als bekannte Größe des Undergrounds live präsentierten. Mit „Judgement Day“ erschien 2012 das fünfte Cockroach-Album.

Aktuell arbeitet die Band mit neuer Besetzung am 6. Album. Es ist also noch kein Ende in Sicht.

Thrash til death!

Fatality:

Fatality – Thrash Metal mit Heavy Einflüssen und Wiedererkennungswert aus Bad Urach. 2012 begann es mit den ersten Proben und Songideen. Seit 2013 ist das Line-Up komplett. Über die Jahre reifte das Songwriting, wuchs die Live-Erfahrung und es entwickelte sich ein ganz eigener und authentischer Stil. Im Frühjahr 2017 erblickte die erste EP der Band das Licht der Welt. Im Sommer 2021 erschien das erste Album „Pour Down The Void“. Es erwarten euch abwechslungsreiches und groovendes Riffing, epische Solos, melodische Parts, markante Vocals und Freude am Metal \m/.