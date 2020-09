Traditionelle Musik aus Thrakien beherbergt eine derart große Authentizität in ihren Melodien und Texten, sodass sie mühelos durch die Zeit hindurch bestehen bleibt. Jede Generation entwickelt Ihre eigene Perspektive auf diese zeitlose Musik und gibt diese der nächsten Generation weiter.

So auch die dreiköpfige Band THRAX PUNKS aus Thrakien (GR), welche unter anderem traditionelle Instrumente wie Gaida (Dudelsack) und Daouli (Trommel) mit dem Klang der E-Gitarre verbindet und so der Tradition Elemente von Punk und Psychedelic hinzufügt. Durch diese Kombination reist der Zuhörer in alte Zeiten, Geschichten und Emotionen, so zeitlos, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einem verschmelzen.

Mit der selbstbetitelten neuen Platte im Gepäck laden euch THRAX PUNKS und clubCANN ein, das Aufeinandertreffen von Tradition und Subkultur, von Neuem und Altem in einem energiegeladenen Fest live zu erleben.