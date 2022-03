Deep Purple, Kinks, Rolling Stones, Beatles, Santana, Animals,Yardbirds, Spencer Davis Group, Joe Cocker, Ten Years After, Rory Gallagher, Eric Clapton, Led Zeppelin, Focus, Iron Butterfly, Lynyrd Skynyrd,... und das alles an einem Abend? Gibts nicht? Gibts doch! - mit Converted! Keep on rockin!