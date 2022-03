Aynsley Lister - Album-Präsentation

Aynsley Lister ist einer der besten Bluesgitarristen Großbritanniens – viele halten ihn für einen der besten der Welt. Seine einzigartige Art von Blues-basiertem Rock liefert zeitgenössisches Songwriting mit Herz und Seele, die so viel moderner Musik fehlt. Peter Green, Albert King und Eric Clapton waren die musikalischen Giganten, die den jungen Aynsley beeinflusst haben. Aufbauend auf dieser Grundlage hat er seine eigene einzigartige Perspektive entwickelt. Im Alter von 13 Jahren gründete Aynsley seine erste Band. Es war bisher eine fantastische Reise, bei der er unter anderem mit Größen wie Buddy Guy, John Mayall und Lynyrd Skynyrd gespielt hat. Aynsley arbeitet derzeit an seinem neuesten Studioalbum, aber er hat natürlich auch sein aktuelles Album „Along For The Ride“ im Gepäck.