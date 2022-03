Wohnraumbedarf und Flächensparen - wie geht das zusammen?

Wir sind in Bayern meilenweit von dem Ziel entfernt, nur 5 ha Fläche pro Tag zu verbrauchen, für Gewerbeansiedlung, Straßen, Neubaugebiete – im Gegenteil: Trotz des erklärten Flächensparziels auch der Staatsregierung steigt der Flächenverbrauch in Bayern immer noch – aktuell verbrauchen wir 11,6 ha am Tag! Gleichzeitig fehlt es an Wohnraum – vor allem in Städten und Ballungsräumen, aber auch bei uns im ländlichen Raum. Wie kann Siedlungsentwicklung funktionieren, die den Bedarf nach Bereitstellung von Wohnraum mit der Notwendigkeit, Ressourcen zu schützen (oder der Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme) in Einklang bringt? Dieser Frage und möglichen Lösungsansätzen widmet sich der Vortrag von

Prof. Dr. Manfred Miosga (Abteilung Stadt- u. Regionalentwicklung, Universität Bayreuth).