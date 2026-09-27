THREE OF A KIND feat. ALEXANDRINA SIMEON

THREE OF A KIND ist ein Ensemble, das sich aus dem Akkordeon-Virtuosen Vladislav Cojocaru, dem Klarinettisten und Saxofonisten Mark Pusker sowie dem Gitarristen Thomas Wecker zusammensetzt.

Das Trio bringt bekannte Tango-Instrumentalstücke, Jazz-Standards, Bossa Nova, Pop-Nummern und eigene Kompositionen auf die Bühne. Besonders hervorzuheben ist der Auftritt von Alexandrina Simeon als Gast-Sängerin, die mit ihrer beeindruckenden Stimme und ihrem vielseitigen Repertoire von Klassik über Soul bis Gospel das Konzert bereichert.

Vladislav Cojocaru, Preisträger aus Moldawien, brilliert mit seinem Akkordeonspiel, Mark Pusker aus Ungarn fasziniert mit seinem klaren, ausdrucksstarken Ton, und Thomas Wecker aus München ist als vielseitiger Gitarrist bekannt. Das Trio verbindet meisterhaft Tradition und Innovation und lädt das Publikum auf eine musikalische Entdeckungsreise ein.

„Vlad“ Cojocaru (Akkordeon), Mark Pusker (Klarinette, Saxofon), Thomas Wecker (Gitarre)