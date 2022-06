Im letzten September meldeten sich Thrice eindrucksvoll mit ihrem neuen Album “Horizons/East” zurück.

Heute kündigt die Post-Hardcore-Band aus Kalifornien genau ein Konzert in Deutschland an und das findet tatsächlich am 03.07.2022 im Stuttgarter LKA Longhorn statt! Als Special Guests mit dabei: Touche Amore. Wow!