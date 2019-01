THRILLER – LIVE feiert das Phänomen Michael Jackson und würdigt mit einer grandiosen Show seine größten Hits und seinen unverwechselbaren Tanzstil. Angefangen bei den ersten Erfolgen mit den Jackson 5 über Hits wie „Bad“ bis zu den Songs des weltweit bestverkauften Albums aller Zeiten, Thriller, vereint das Original aus dem Londoner West End die Highlights einer über 40 Jahre andauernden Karriere.

Spektakuläre Hommage Im Londoner West End gehört THRILLER – LIVE zu den erfolgreichsten Shows aller Zeiten. Weltweit ließen sich schon 4 Millionen Zuschauer in 33 Ländern von der Show über den King of Pop mitreißen. Jetzt geht THRILLER – LIVE endlich wieder auf Tour. Gleich mehrere Sänger liefern elektrisierende Interpretationen der unvergesslichen Mega-Hits. Außergewöhnliche Tänzer bringen den einzigartigen Stil des Ausnahmetalents mit funkensprühender Energie auf die Bühne. Erleben Sie das geballte Gefühl der Auftritte und Videos Michael Jacksons: hautnah und packend in Szene gesetzt!