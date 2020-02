Throwback 2000er Party

One more time we're gonna celebrate! Nach einer kurzen Verschnaufpause ist es am 07. März wieder soweit und wir bringen euch die Hits und Ohrwürmer eurer Jugend zurück in den Oak-Club!

Erinnert ihr euch noch? An all die Songs, die ihr auf eurem ersten mp3-Player oder iPod hattet? Als es mit Deichkind nur "Krawall und Remmidemmi" gab? Als Chris Brown, Usher und Justin Timberlake jeden "Sexyback" zum Grooven brachten? Dann gibt es für euch an diesem Abend nur ein Motto: Ab auf den Dancefloor, "Shake that as for me" and have a "good good night"!

Für den perfekten THROWBACK verpassen wir nicht nur dem Club einen optischen Flashback sondern bieten euch mit Smirnoff Ice einen stilechten 2000er-Alcopop zum Throwback-Sound!

#throwbackfact - diese Songs waren im März 2000 in den Top 10 der Charts: Maria Maria von Santana, Bye Bye Bye von 'Nsync und All the small things von Blink 182!