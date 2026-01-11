Throwback Friday 2000s mit DJ Ralf

Throwback Friday 2000s bringt den Sound der 2000er zurück auf den Floor. DJ Ralf mixt das Jahrzehnt genreübergreifend und mit Gespür für Stimmung und Bewegung – offen, tanzbar und ohne feste Grenzen.

Aufgelegt wird ein weiter Mix aus Rock, Grunge, Nu Metal, Deutsch-Rock/Pop, HipHop, Pop, Breakbeats, New Wave, Reggae, Mittelalter-Rock und House. Bekannte Tracks stehen neben Songs, die man lange nicht mehr gehört hat. Der Fokus liegt auf Flow statt Nostalgie.

Der Abend ist offen für alle, die Lust auf einen vielseitigen Clubmix haben: für die, die mit den 2000ern groß geworden sind, genauso wie für ein jüngeres Publikum, das Genregrenzen eher ignoriert als feiert.