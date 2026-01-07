Thun’s komische Werke

Über 20 Jahre lang hat Helge Thun komische Sketche, Szenen und Monologe geschrieben.

Für seine eigenen und fremde Comedy-Programme, fürs Radio, fürs Theater und für die Kamera. Jetzt wollte er sie sich auch gerne mal selbst anschauen. Das hatte bisher nie geklappt, da er sie immer selbst spielen und vortragen musste. Statt seine (an)gesammelten und (üb)erlesenen Werke also in die Tonne zu kloppen, inszenierte er sie deshalb lieber tonnentauglich IN DER Tonne.