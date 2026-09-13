Thuns Komische Klassiker

Noch mehr Texte für die Tonne von und ohne Helge Thun.

Wer ist eigentlich besser? Goethe oder Schiller? Geht der »Erlkönig« auf eine schwäbische Volkssage oder eine friesische Küstenlegende zurück? Warum ist Kleists »Familie Schroffenstein« schlechter als Shakespeares »Romeo und Julia«? Wie heißen nochmal die 27 Hauptfiguren in den wichtigsten fünf Stücken von Tschechow? Wer waren die prominentesten 32 Vertreter der letzten 17 Kunstepochen? Welche Filme muss man außer »Mary Poppins« und dem »Wunder von Bern« noch gesehen haben? Und als Walther von der Vogelweide auf einem Stein saß, hat er da auch schon auf Godot gewartet?

Helge Thun hat die wichtigste Literatur, darüber hinaus Filme und Gemälde des klassischen und modernen Bildungskanons zusammengefasst, gekürzt, verbessert, übersprungen und in lustige Reime und Verse gezwungen. Carolin Schattenkirchner hat einige davon in Trickfilmen hilfreich animiert und dem Tonne-Ensemble raucht jetzt ausreichend der Kopf, um auf der Bühne ordentlich Dampf abzulassen. Wer also immer schon mal die klassische Bildung an einem Abend nachholen oder begründen wollte, um endlich mal mehr zu wissen als Wikipedia und ChatGPT zusammen, ist hier richtig. Zur Gewährleistung der Sauerstoffzufuhr fürs Hirn werden als Begleitservice genügend Lach-Anlässe bereitgestellt.