Thuns Komische Werke

Texte für die Tonne von Helge Thun.

Über 20 Jahre lang hat Helge Thun komische Sketche, Szenen und Monologe geschrieben. Für seine eigenen und fremde Comedy-Programme, fürs Radio, fürs Theater und für die Kamera. Jetzt wollte er sie sich auch gerne mal selbst anschauen. Das hatte bisher nie geklappt, da er sie immer selbst spielen und vortragen musste. Statt seine (an)gesammelten und (üb)erlesenen Werke also in die Tonne zu kloppen, inszenierte er sie deshalb lieber tonnentauglich IN DER Tonne. Ein halbes Leben in Witzen, Wortspielen und Pointen hat er in einem halben Jahr gesichtet.

Manches war neu für ihn, da er es schon wieder vergessen hatte. Manchmal musste er schmunzeln, manchmal lachen und oft hatte er keine Ahnung, was daran eigentlich lustig sein sollte. Hoffentlich ist es ihm wieder eingefallen, als er es den Schauspieler*innen als Regisseur erklären musste. Denn sonst wissen Sie nicht, was sie Thun. Aber das könnte dann natürlich auch wieder lustig werden. Also Vorhang auf, Bühne frei und theaterätätä! Loriot ist tot und Thun das Zweitbeste, das noch zu haben ist.